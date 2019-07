Les résultats de Citigroup dépassent les attentes

Citigroup a annoncé lundi avoir engrangé un bénéfice net de 4,8 milliards de dollars (4,25 milliards d’euros) au deuxième trimestre, en hausse de 6,9% sur un an. Soit un bénéfice net par action de 1,95 dollar, contre 1,63 dollar un an plus tôt. Le produit net bancaire (PNB) de la banque américaine est quant à lui ressorti en hausse de 2% sur un an, à 18,75 milliards de dollars. Le consensus des analystes compilé par FactSet tablait quant à lui sur un profit par action de 1,81 dollar, et des revenus de 18,5 milliards.

Dans le détail, les revenus de la banque de détail du groupe ont progressé de 3%, tandis que ceux de la division dédiée aux clients institutionnels sont restés stables. Les revenus de la banque d’investissement ont notamment chuté de 10%, tandis que les activités de marchés taux ont vu leur PNB baisser de 4%.

Citigroup est par ailleurs parvenue à faire baisser ses coûts de 2% sur un an.