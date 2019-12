Après les succès des rencontres organisées depuis 2016 à Marseille, Lyon, Lille, Nantes, Strasbourg, Toulouse et Nice les Cercles de L’Agefi ont fait escale à Lille le 12 décembre pour proposer cinq débats. L’occasion pour gérants et investisseurs (institutionnels, banquiers privés, family officers, CGP, mais aussi directeurs financiers au sein d’entreprises locales et de banques régionales), de confronter leurs points de vue.