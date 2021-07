Emergence sélectionne BDL pour lancer son compartiment Europe

La sélection des sociétés de gestion pour intégrer le fonds de place Emergence n’a rien à envier aux appels d’offres traditionnels des institutionnels. Les critères sont drastiques. La difficulté a d’ailleurs été encore augmentée pour le compartiment Emergence Europe, puisque le choix n’était pas, comme pour les autres compartiments, restreint aux seules sociétés de gestion françaises. Pourtant, c’est bien un gérant français qui a été sélectionné. BDL Capital Management, et son fonds BDL Transition, ont été choisis pour constituer le premier investissement de ce segment. La société gère plus de 2,2 milliards d’euros, principalement auprès d’une clientèle d’investisseurs français, institutionnels, banques privées et conseillers en gestion de patrimoine.

La vocation d’Emergence reste d’aider les sociétés de gestion entrepreneuriales françaises à se développer, mais «ouvrir la possibilité aux sociétés de gestion européennes de participer à la sélection permet aussi d’attirer l’attention d’investisseurs institutionnels étrangers sur Emergence», explique Laurent Deborde, président d’Emergence. Pour ce premier investissement d’Emergence Europe, 50 millions d’euros ont été alloués à BDL Transition, faisant passer ses encours d’environ 30 millions d’euros à plus de 80 millions.

La sélection s’est portée sur le fonds BDL Transition pour plusieurs raisons. Outre celles liées à la performance, le processus de gestion a particulièrement convaincu NewAlpha AM, la société de gestion, gérante délégataire d’Emergence, qui analyse les candidatures des sociétés dont les fonds pourront intégrer la Sicav. Si, à l’origine, BDL est bien spécialisée dans le stock-picking (la sélection de valeur), elle n’était pas forcément identifiée comme une société de gestion ISR. Mais elle a, depuis plusieurs années, mis en place un filtre maison qui met au premier plan les critères d’environnement sociaux et de gouvernance (ESG).

Or, « il était important, dans le premier dossier sélectionné, que le gestionnaire choisi intègre les meilleures pratiques ESG, avec une approche multi-thématique et multi-sectorielle », explique Benoit Donnen, responsable de l'analyse et ESG, NewAlpha AM. « Nous avons développé un modèle d’analyse ESG propriétaire qui intervient au cours du processus de sélection des titres intégrés dans nos portefeuilles », complète Thierry Dupont, associé fondateur de BDL Capital Management. Un process ESG qui paye.