Cyrus acquiert la société de gestion privée Amplegest

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les opérations de consolidation se succèdent. Un mois après le rapprochement entre Crystal et le groupe Victoire, épaulé par le fonds Apax, le rachat d’Oudart par Cholet Dupont, et celui de Ferri par le groupe Premium, et quelques jours après l'annonce de l'adossement de Primonial à Altarea, les...