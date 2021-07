Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les ventes au détail dans la zone euro ont augmenté plus que prévu en mai. Elles ont progressé de 4,6% par rapport à avril et de 9% sur un an (après une baisse de 3,9% en avril en rythme mensuel et un bond de 23,3% sur un an), selon les données publiées ce mardi par Eurostat. Les économistes...