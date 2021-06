Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le second tour des élections régionales dimanche en France a été marqué par une forte abstention et la victoire des présidents sortants, y compris Renaud Muselier en Provence-Alpes-Côte d'Azur et Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Les présidents sortants d'Ile-de-France et d'Auvergne-Rhône...