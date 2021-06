L’inflation américaine n’a jamais été aussi forte depuis 2008

Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté légèrement plus que prévu en mai et le taux d'inflation annuel a atteint son niveau le plus élevé depuis août 2008, a annoncé jeudi le département américain du Travail. Les prix à la consommation sont ressortis en hausse de 0,6% en mai par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières. Les prix de l'énergie ont été stables. L'indice de base, qui exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, a de son côté progressé de 0,7% par rapport à avril. Les économistes interrogés par le Wall Street Journal s'attendaient pour mai à une hausse de 0,5% pour l'indice global comme pour l'indice de base.