Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'économie allemande se remet de la pandémie de Covid-19 et devrait enregistrer une forte croissance cette année et l'an prochain, estime vendredi la Bundesbank, qui a relevé ses prévisions de produit intérieur brut (PIB) et d'inflation pour 2021 et 2022 dans la première économie d'Europe....