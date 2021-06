Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Un rapport de France Stratégie, publié mardi, remet en cause le crédit d'impôt recherche (CIR), la plus grosse niche fiscale française en montant (6,6 milliards d’euros de dépenses estimées en 2020) depuis la disparition du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Le CIR, qui consiste en...