Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le ministère du Travail estime que 2,7 millions de salariés ont été en chômage partiel le mois dernier, soit 13% de plus qu'en mars. Le dispositif, qui assure jusqu'à fin juin aux entreprises les plus touchées un remboursement total par l'Etat et l'Unédic des rémunérations versées, aurait...