Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les véhicules particuliers et utilitaires légers classés Crit'Air 4, 5 et non classés ne pourront plus circuler la semaine entre 8 heures et 20 heures, hors jours fériés, dans un large périmètre situé à l'intérieur de l'A86. Il s'agit des véhicules diesel Euro 1, 2 ou 3, immatriculés avant le 31...