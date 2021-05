Les marchés restent calmes face à la hausse des prix aux Etats-Unis

La hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis s'est accélérée en avril. L'indice des prix core PCE, qui exclut les catégories volatiles de l'énergie et des produits alimentaires, affiche une hausse de 0,7% sur un mois et de 3,1% sur un an, montrent les statistiques publiées vendredi par le département du Commerce.

Cette mesure très suivie de l'inflation sous-jacente, notamment par la Fed, dépasse l'objectif de 2% de la banque centrale. Le consensus Reuters le donnait en hausse un peu moins soutenue, de 0,6% d'un mois sur l'autre et de 2,9% en rythme annuel. En mars, il avait augmenté de 0,4% par rapport à février et de 1,9% sur un an.

La consommation, qui représente près de deux tiers de l'activité économique aux Etats-Unis, a augmenté de 0,5% le mois dernier après une hausse de 4,7% (révisé) en mars, précise le département du Commerce.

Les revenus des ménages ont parallèlement diminué de 13,1% après un bond de 20,9% le mois précédent.

Ces données, attendues par les investisseurs, ont peu d’impact sur les marchés.

Sur les marchés de taux, les rendements des Treasuries américains sont en baisse, le taux 10 ans reculant de 2 points de base (pb), à 1,59%.

A Wall Street, les indices poursuivent leur hausse des dernières séances (+0,3% pour le S&P 500 et +0,4% pour le Nasdaq), les investisseurs attendant les détails du projet de budget américain pour 2022 et des mesures de soutien de 6.000 milliards de dollars.