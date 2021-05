Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La société de gestion OFI AM vient d'annoncer plusieurs nominations, dans le cadre de son nouveau plan stratégique. Jean-Marie Mercadal, son directeur général délégué, en charge des gestions, va prendre la tête de Syncicap AM, la nouvelle joint-venture hongkongaise qu'OFI AM a formée avec Degroof...