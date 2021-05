Tikehau réorganise sa structure de tête

Tikehau Capital change d’organisation. Sans toucher à son statut de société en commandite par actions, le gérant d’actifs a annoncé jeudi soir un remaniement visant « à mettre en place une structure simplifiée ainsi qu’à remodeler les flux financiers entre Tikehau Capital et ses parties liées ».

Le projet prévoit tout d’abord un transfert des fonctions centrales du groupe (direction générale, finance, juridique, informatique, communication, ressources humaines) au sein de l’entité cotée, Tikehau Capital. Celles-ci étaient jusqu’à présent logées chez Tikehau Capital Advisors, l’actionnaire majoritaire du groupe.

« Ce transfert d’activité simplifierait sensiblement l’organisation du groupe et réduirait significativement sa base de coûts opérationnels », explique Tikehau dans un communiqué. Le coût payé par Tikehau Capital pour ces fonctions, qui s’élevait à 2% des fonds propres consolidés du groupe, serait remplacé par une rémunération fixe annuelle totale de 2,5 millions d’euros à partir de 2021. Les coûts relatifs aux fonctions centrales du groupe seraient également transférés à Tikehau Capital, soit environ 20 millions d’euros à compter de 2021. Pour 2020, la charge équivalente à 2% des fonds propres consolidés a coûté 70,6 millions à Tikehau Capital. Avec la réorganisation, ce coût serait réduit à 20,8 millions, calcule la société d’investissement.

Autre disposition du projet : le préciput de l’associé commandité serait réduit de 12,5% à 1% du résultat net social de Tikehau Capital.

Ces modifications engendreraient selon Tikehau une amélioration du cash-flow après impôts supérieure à 40 millions par an à partir de 2021 et une amélioration de plus de 140 points de base du rendement des capitaux propres à partir de 2021.

Montée du management au capital

En contrepartie de ces changements et de la valeur qu’ils représentent, Tikehau Capital Advisors recevrait environ 39 millions d'actions Tikehau Capital nouvellement émises. « Cette émission d'actions reflète une valorisation des apports de Tikehau Capital Advisors de 1,15 milliard d’euros et une valorisation de Tikehau Capital de 29,5 euros par action », indique le groupe. L’expert indépendant Finexsi doit remettre une attestation d'équité sur les termes de l'opération. Ce prix de 29,5 euros par action « correspond au niveau du consensus FactSet, et à une prime de près de 20% par rapport au cours de jeudi soir », soulignent les analystes d’Oddo BHF.

Après cette émission d’actions, la participation des deux co-fondateurs, Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, et du management augmenterait de 44% à 56%.

Le projet de réorganisation a déjà recueilli le soutien d’actionnaires de Tikehau Capital détenant un total de 85% du capital de la société, a précisé la société d’investissement. Ce vendredi matin, le cours de l’action Tikehau gagne 8,06% à 26,15 euros.