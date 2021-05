Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le palladium a franchi brièvement les 3.000 dollars/once fin avril, avant de redescendre au-dessous de 2.940 dollars/once depuis. Mais la tendance est là, et structurelle : +400% en cinq ans, +200% en trois ans, +55% en un an, +23% sur l’année 2020 malgré un trou de -39% en mars, et encore +20%...