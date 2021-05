La rémunération d’Yves Perrier chez Amundi partage les sociétés de conseil en vote

Les actionnaires d’Amundi sont appelés à rejeter la rémunération accordée à Yves Perrier, le directeur général sortant de la société de gestion, lors de l’assemblée générale du 10 mai. Deux sociétés de conseil en vote, Pirc et Glass Lewis, critiquent la décision du groupe français d’avoir accordé à son patron un bonus de 2 millions d’euros en 2020, soit le maximum autorisé en vertu du plan de rémunération, a relaté Financial News. Le salaire fixe d'Yves Perrier s’étant établi à un million d’euros en 2020, sa rémunération totale s'est donc élevée à trois millions d'euros en incluant la part variable. «La société n'a pas divulgué les objectifs quantifiés définis comme critères de performance pour la rémunération variable», juge Pirc dans son rapport sur Amundi publié vendredi 30 avril et que NewsManagers a pu consulter. L’an dernier, Pirc s’était aussi opposé à la rémunération d’Yves Perrier.