Carlyle cherche à lever 22 milliards de dollars pour un fonds LBO

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Sky is the limit ». Tel est l’adage de l’industrie du private equity, qui se sent pousser des ailes depuis une décennie. La recherche de rendements des investisseurs dans un environnement de taux durablement bas alimente ce phénomène au niveau mondial. Dans l’Hexagone, Ardian a ce mois-ci annoncé...