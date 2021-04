Les services renouent avec la croissance dans la zone euro

L'activité du secteur privé de la zone euro a dépassé les attentes en avril, les services renouant avec la croissance. L'indice composite, qui combine l'activité du secteur manufacturier et celle des services, a atteint un pic de neuf mois à 53,7 en mars, contre un consensus de 52,8, après 53,2 en février, selon l'enquête mensuelle IHS Markit auprès des directeurs d'achat (PMI). L'indice des services flash est remonté pour sa part à 50,3 contre 49,6 en février. Il dépasse lui aussi le consensus (49,1) et revient au-dessus du seuil de 50. Le secteur manufacturier, à à 63,3 contre un consensus de 62,0, a enregistré sa plus forte croissance depuis mi-1997.