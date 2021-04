Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Cette semaine promet d'être chargée pour les investisseurs, avec de nombreux résultats d'entreprises et indicateurs économiques, et le comité de politique monétaire (FOMC) de la Réserve fédérale (Fed), mardi et mercredi. Les opérateurs de marché n'attendent pas d'inflexion de politique monétaire...