Brexit : 440 sociétés financières ont transféré des activités hors du Royaume-Uni

Selon un rapport publié ce vendredi par le think tank londonien New Financial, le Brexit a poussé plus de 440 sociétés de services financiers basées au Royaume-Uni à relocaliser tout ou partie de leurs opérations au sein de l'Union européenne. Le think tank a identifié entre autres 126...