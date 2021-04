Les sociétés de gestion font le plein d’actions

Coup d’accélérateur sur les actions. Porté par les bonnes performances des Bourses le mois dernier, le Panel Allocation réalisé par L'Agefi auprès de 24 sociétés de gestion à fin mars a renforcé d’un point son exposition aux actions à 51%. Après quatre mois de stabilité à 50%, le Panel renoue avec le niveau de février 2018.

Les avis restent néanmoins très partagés. Une petite moitié des gérants a conservé sa position du mois dernier sur les actions. Un petit tiers s’est renforcé dans le sillage de BNPP AM (+6 points à 58%) et de CPR AM (+4 points à 55%). Un quart s’est allégé, en particulier Amundi (-4 points à 48%) et BFT IM (-4 points à 45%). Surtout, la plupart des gérants surpondèrent les actions dans leur portefeuille par rapport à leur propre benchmark. Seuls La Française AM, Oddo BHF AM et Russell sous-pondèrent leur exposition.

Misant sur une forte croissance et des bénéfices cette année, Invesco privilégie toujours les actifs cycliques. Toutefois, la société de gestion alerte sur les risques : la poursuite de la pandémie, la réduction des aides publiques aux entreprises et aux ménages qui pourrait freiner la reprise, une hausse de l’inflation qui inciterait les banques centrales à durcir leur politique monétaire. D’ailleurs, «l’annonce d’un nouveau plan de relance aux Etats-Unis fait peser un risque supplémentaire de hausse des anticipations d’inflation et pourrait avoir des conséquences sur les résultats des entreprises américaines», note Edmond de Rothschild AM, rappelant qu’en Europe, les nouvelles mesures restrictives contre l’épidémie «vont pénaliser l’économie à court terme alors que les marchés retrouvent leurs plus hauts niveaux récents». Edmond de Rothschild AM a ainsi adopté une position de neutralité tactique sur les actions.

Ce renforcement en actions s’est fait au détriment des actifs alternatifs (-1 point à 6%). Cette classe d’actifs évolue dans un couloir étroit de 6%-7% depuis un an, et les mouvements restent rares. Ce mois-ci, trois changements à la hausse et trois à la baisse, dont CPR AM (-5 points à 0%). Seul Nordea (toujours à 30%) voit de réelles opportunités dans cette diversification.

L’obligataire reste stable à 39% depuis le début de l’année, et la position de cash demeure inchangée pour le cinquième mois consécutif à 4%, un niveau particulièrement bas. Néanmoins, les avis divergent aussi, avec le même ratio : 50% de stabilité, 25% de renforcement et 25% d’allègement.