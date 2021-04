Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Conscients qu’ils couraient un peu après la remontée des taux fin février, les panélistes ont réajusté leurs anticipations à trois et six mois. Et cela même si les marchés commencent à accepter que la Fed et la Banque centrale européenne (BCE) ne remonteront pas les taux courts de sitôt. Si les...