La Banque du Japon ne convainc pas sur l’inflation

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Plus qu’une revue stratégique, la Banque du Japon (BoJ) a opéré un réglage de ses instruments de politique monétaire. Cette dernière avait prévenu dès le lancement de cet exercice en décembre 2020 . L’objectif était de rendre plus soutenable et efficace sa politique monétaire ultra-accommodante....