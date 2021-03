La France suspend aussi l'utilisation du vaccin AstraZeneca

La France suspend l'utilisation du vaccin AstraZeneca, au moins jusqu'à mardi après-midi, a annoncé lundi le président Emmanuel Macron. La veille encore, Paris avait pourtant opté pour le statu quo. Plusieurs autres pays européens ont pris des mesures similaires en raison de potentiels effets indésirables du vaccin d'Astrazeneca. Tous disent être dans l'attente de l'avis de l'agence européenne des médicaments (EMA), mardi après-midi, sur l'opportunité de continuer à utiliser le vaccin britannique contre le Covid-19. Aucun lien n'a pour l'instant été formellement établi entre l'administration du vaccin et les éventuels effets secondaires constatés dans certains pays. 17 millions d'Européens ont déjà été vaccinés en Europe et au Royaume-Uni, selon les chiffres d'AstraZeneca, dont une grande majorité au Royaume-Uni. L'Allemagne a aussi annoncé lundi qu'elle allait suspendre l'utilisation du vaccin, ainsi que l'Italie, dans tout le pays, et que l'Espagne, durant quinze jours pour cette dernière.