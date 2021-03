La France s’oriente vers un acquis de croissance de 5,5% d’ici fin juin

La France évolue actuellement dans un «entre-deux» sanitaire et économique, juge l’Insee dans la note de conjoncture qu'elle vient de publier. Après la chute de 8,2% du produit intérieur brut (PIB) en moyenne annuelle en 2020, la diffusion des variants du Covid-19 coexiste désormais avec la progression de la vaccination, les signes de lassitude des agents économiques face aux restrictions toujours en vigueur, et la résistance relative de la consommation. Dans ce contexte, l’Insee table sur une progression du PIB d’environ 1% au premier trimestre 2021. Dans l’hypothèse d’une levée progressive des restrictions à partir de mi-avril, l’activité augmenterait de 1% entre avril et juin par rapport au trimestre précédent. A l’issue du premier semestre, l’acquis de croissance annuelle ressortirait ainsi à 5,5%.