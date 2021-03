Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La reprise économique est en vue mais un déploiement plus rapide et efficace des vaccins contre le Covid est indispensable, selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui a relevé mardi ses prévisions de croissance mondiale. L'économie mondiale devrait rebondir de...