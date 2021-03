Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Mauvaise nouvelle pour la zone euro : en ce moment, les marchés regarderaient surtout les vaccins et les capacités des économies à se rouvrir plus vite. Résultat : malgré un Brexit qui devrait coûter 4 fois plus cher au Royaume-Uni que pour l’Union européenne (UE), la livre sterling gagne +1,7%...