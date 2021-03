Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les exportations chinoises ont bondi en janvier et en février et la croissance des importations a été plus rapide qu’escomptée après les niveaux de 2020, montrent des statistiques des douanes chinoises. Les exportations ont progressé de +60,6% en rythme annuel, bien plus que prévu après une...