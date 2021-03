Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le gouvernement italien a officialisé jeudi le report d'élections municipales et régionales prévues initialement à la fin du printemps à cause de la crise sanitaire du coronavirus, sur fond de résurgence de l'épidémie provoquée par des variants plus contagieux du virus. Les élections municipales...