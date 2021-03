Les Etats-Unis créent plus d’emplois que prévu en février

Les Etats-Unis ont créé beaucoup plus d'emplois que ne l'attendait Wall Street en février, dans un contexte où les opérateurs de marché craignent une surchauffe de l'économie. Néanmoins, le taux de chômage dans le pays demeure nettement plus élevé que voilà un an.

Selon les données publiées vendredi par le département du Travail, 379.000 emplois nets ont été créés en février, après 166.000 en janvier.

Les économistes interrogés par le Wall Street Journal s'attendaient à la création de 210.000 emplois nets aux Etats-Unis le mois dernier. Le nombre de postes créés en janvier avait initialement été estimé à 49.000.

La publication du rapport sur l'emploi de février intervient dans un contexte de fébrilité sur les marchés financiers, qui redoutent que la reprise alimentée par l'adoption du plan de relance de 1.900 milliards de dollars proposé par Joe Biden, n'entraîne une accélération de l'inflation qui amènerait la Réserve fédérale (Fed) à retirer sa politique monétaire ultra-accommodante.

Le mois dernier, le taux de chômage dans le pays s'est établi à 6,2%, contre 6,3% en janvier. Le taux de chômage aux Etats-Unis s'établissait à 3,5% en février 2020, avant de bondir jusqu'à 14,8% en avril, un record depuis 1948. Les économistes anticipaient en moyenne un taux de chômage stable à 6,3% en février.

La Fed oppose la faiblesse de l'emploi aux craintes concernant l'inflation

Le président de la Fed, Jerome Powell, a cherché jeudi à rassurer les investisseurs en écartant jeudi le scénario d'un emballement de l'inflation nécessitant un durcissement de la politique monétaire. Lors d'une conférence organisée par le Wall Street Journal, il a insisté sur le fait que l'économie restait éloignée des objectifs de la Fed en termes d'emploi et de hausse des prix.

Dans ces conditions, la politique monétaire actuelle reste appropriée, a souligné le responsable, en jugeant « très improbable » que l'objectif de plein emploi puisse être atteint dès 2021. Par ailleurs, un taux de chômage d'environ 4%, tel qu'anticipé par la Fed pour la fin 2022, ne sera pas nécessairement synonyme d'un retour au plein emploi, a insisté Jerome Powell. La crise sanitaire a détruit quelque 10 millions d'emplois aux Etats-Unis.

Les rendements obligataires se tendent

Les taux des emprunts d'Etats américains et européens ont repris leur ascension vendredi, après la publication de ces chiffres. Les investisseurs estiment que la reprise économique pourrait conduire à une plus forte inflation au cours des prochains mois et à un retrait anticipé des mesures de soutien des banques centrales.

Le rendement de l'obligation américaine à dix ans s'établit à 1,602%, son plus haut niveau en 13 mois. Ce rendement s'établissait à 1,564% jeudi soir.

En Europe, le taux du Bund allemand évolue à -0,291%, contre -0,308% jeudi soir. Le rendement de l'OAT française à dix ans s'inscrit à -0,034%, contre -0,055% jeudi soir.