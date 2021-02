Joe Biden compte sécuriser l’approvisionnement en produits critiques

Le président américain devait signer mercredi une ordonnance pour répondre aux difficultés d’approvisionnement en puces électroniques auxquelles font face plusieurs secteurs, dont l’automobile. L’administration américaine va revoir la chaîne d’approvisionnement pour quatre produits critiques : les semi-conducteurs, les batteries électriques de grande capacité pour les véhicules électriques, les terres rares et les médicaments. Cette mission doit durer 100 jours. L’objectif est de renforcer la base industrielle de six secteurs, sur le même modèle qui a été suivi pour l’industrie de la défense. Cela concerne la défense, la santé publique, les technologies de l’information, les transports, l’énergie et la production alimentaire.