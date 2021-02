Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le graphique ci-contre montre l’évolution des anticipations d’inflation (swaps 1 an et 10 ans) aux États-Unis et le prix du pétrole. Les anticipations d’inflation se sont vivement redressées aux États-Unis depuis le 20 mars 2020. On observe un premier mouvement jusqu’à fin août puis, un second,...