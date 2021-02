Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Il est urgent et vital que les responsables libanais mettent enfin en oeuvre leur engagement de former un gouvernement crédible et efficace, ont déclaré jeudi la France et les États-Unis dans un communiqué. La justice libanaise doit travailler en toute transparence, à l'abri de toute interférence...