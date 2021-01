Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux a demandé lundi matin, à l'instar de l'organisation nationale des Chambres de commerce et d'industrie qui s'était prononcée un peu plus tôt, que tous les commerces puissent rester ouverts en cas de reconfinement, et «qu'on ne retombe pas dans ce...