Le secteur manufacturier de la zone euro a fini l’année à un pic d’activité de plus de plus de deux ans, selon l’enquête d’IHS Markit auprès des directeurs d’achats. L’indice PMI manufacturier définitif pour décembre ressort à 55,2, un plus haut depuis mai 2018, après 53,8 en novembre et 53,5 en...