Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le secteur manufacturier américain a connu en décembre sa plus forte croissance en plus de six ans, selon les données compilées par IHS Markit. L’indice PMI manufacturier a progressé à 57,1 le mois dernier, contre un indice préliminaire de 56,5 et un niveau de 56,7 en novembre, a indiqué, lundi,...