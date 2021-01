Natixis confirme la vente de sa part dans H2O à ses dirigeants

Natixis s’apprête à solder définitivement l’épisode H2O. Jean Raby, le directeur général de Natixis Investment Managers a assuré, lors d’une interview à Bloomberg TV que les discussions concernant la vente de la participation de 50% de Natixis à la direction de H2O avaient abouti. Jean Raby confirme ainsi les déclarations faites à l’Agefi par Nicolas Namias, le directeur général de Natixis, au mois de novembre dernier. « Nous engageons des discussions avec H2O AM afin que la société de gestion reprenne la distribution d’ici fin 2021 et en vue d’une possible cession graduelle de notre participation », expliquait alors le patron de Natixis.

Au mois d’août 2020, H20, une des boutiques de la galaxie Natixis, avait été contrainte de geler certain de ses fonds investis dans des actifs illiquides. La société avait par la suite décidé de cantonner les actifs invendables dans des produits distincts. Cela avait conduit Natixis, dont l’image a été écornée par cet épisode, à décider de couper les ponts avec le gestionnaire.