Les gestions gardent leur confiance dans les actifs risqués

L’appétit pour les actions ne se dément pas. Dans la foulée de l’euphorie du mois de décembre pour les actifs risqués, le Panel Allocation de L'Agefi se maintient sur la même lancée pour débuter l’année 2021. La perspective des vaccinations et de la reprise économique devrait soutenir l’activité. «Il existe encore un potentiel haussier important pour les actifs à risque», selon Natixis IM, qui anticipe une poursuite de la hausse des actions.

Les gestions consacrent toujours la moitié de leur portefeuille aux actions. Toutefois, l’engouement n’est plus celui de début décembre, après une hausse limitée des Bourses le mois dernier. Aussi, la moitié des panélistes ont conservé leur position antérieure. Un quart reste résolument haussier, dans le sillage d’UBP (+8 points à 56%), de State Street (+5 points à 63%) et de BFT IM (+4 points à 45%). Un camp dans lequel se range Financière Arbevel, nouvel entrant dans le Panel, avec 59% de son portefeuille consacré aux actions.

En revanche, un quart des gestions estime qu’il est temps de s’alléger, dont CPR AM (-5 points à 50%) et Nordea (-5 points à 40%). «Les valorisations des marchés actions sont très élevées comparées à leur historique. Si on prend en compte le faible niveau des taux, en revanche la conclusion est beaucoup plus nuancée : en comparaison, la rémunération du risque actions est inhabituellement généreuse, constatait récemment Ostrum AM. Enfin des valorisations élevées n’impliquent pas une correction à venir, elles ne sont source de risque que lorsque les profits sont très élevés en même temps. Ce n’est pas le cas aujourd’hui».

Ce mouvement de rentrée profite aussi aux actifs alternatifs, dont le poids progresse de 1 point à 7%. Six gestions se sont renforcées, dont CPR AM (+5 points à 5%), Nordea (+5 points à 35%) et OFI AM (+5 points à 20%) pour seulement deux à s’être allégées.

Un renforcement qui se fait au détriment de l’obligataire. Celui-ci ne pèse plus que 39% (-1 point), son plus bas niveau depuis octobre 2018. Les quatre mouvements haussiers sont limités, hormis celui d’UBP (+16 points à 34%), à la différence des six allégements, dont OFI AM (-10 points à 15%), Schroders (-8 points à 41%) et State Street (- 6 points à 24%).

La poche de cash se maintient sur son bas niveau de 4%, sans variations notoires, hormis celles d’UBP (-20 points à 6%) et de Schroders (+10 points à 12%).