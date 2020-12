Le vaccin contre le coronavirus de Pfizer et BioNTech autorisé en Europe

Les pays européens veulent avancer de manière coordonnée pour la mise sur le marché du premier vaccin contre le Covid-19 autorisé dans les Etats membres de l’Union européenne, celui développé par le groupe pharmaceutique Pfizer et son partenaire BioNTech.

La Commission européenne a accordé lundi soir son autorisation pour la mise sur le marché conditionnelle (AMC) de ce vaccin, qui serait efficace à 95% contre le virus. «La Commission, les Etats membres et l'entreprise s'efforcent maintenant de faire en sorte que les premières doses soient livrées le 26 décembre, afin que les vaccinations puissent commencer les 27, 28 et 29 décembre», a indiqué la Commission dans un communiqué. Quelques heures avant, l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait elle aussi donné son feu vert. «Ces vaccins seront administrés à des millions de personnes dans l’UE, et nous sommes tout à fait conscients de la responsabilité que nous prenons», a précisé Emer Cooke, directrice exécutive de l’institution, lors d’un point presse. Dans un message publié sur Twitter, Olivier Véran, le ministre français de la Santé, a déclaré que la campagne de vaccination française et européenne démarrerait ce dimanche.

«Les livraisons se poursuivront en décembre et sur une base hebdomadaire régulière au cours des mois suivants. La distribution des 200 millions de doses devrait être terminée d'ici septembre 2021», a ajouté la Commission.

L'UE a commandé 300 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech pour 2021, soit suffisamment pour vacciner jusqu'à 150 millions de personnes avec les deux injections prescrites. Par ailleurs, 160 millions de doses de la biotech Moderna (vaccin à double dose) ont également été commandées. L'EMA doit prendre le 6 janvier sa décision sur cet autre vaccin.

Les Etats membres affichent leur volonté de coordonner leurs stratégies. Une nouvelle souche du virus apparue au Royaume-Uni, qui serait plus contagieuse, a poussé plusieurs Etats membres de l'UE à suspendre toutes leurs liaisons avec le Royaume-Uni. Plusieurs dirigeants européens, dont Heiko Maas, le ministre allemand des Affaires européennes, ont rappelé la nécessité d’agir de concert.

L'autorisation du vaccin de Pfizer intervient dans un contexte d'inquiétudes croissantes face aux risques de propagation et de mutation du virus. Les Bourses européennes ont chuté lundi : à Paris, le CAC 40 a perdu 2,43% à 5.393,34 points, le Footsie britannique a cédé 1,73% et le Dax allemand a abandonné 2,82%.