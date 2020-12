Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les cours du pétrole ont chuté d’environ 3% lundi alors qu’une nouvelle souche de coronavirus à propagation rapide a conduit au reconfinement d’une grande partie du Royaume-Uni et à des restrictions plus strictes en Europe, suscitant de nouvelles inquiétudes quant à une reprise plus lente de la...