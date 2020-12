Le rebond des indices PMI est à relativiser

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’indice flash PMI composite de la zone euro a bondi à 49,8 en décembre, selon IHS Markit. C’est nettement plus élevé qu’attendu, avec une accélération de l’activité manufacturière et une nette amélioration dans les services. Cela s’explique par la perspective du vaccin et l’assouplissement de...