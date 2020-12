Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Moneta Asset Management a annoncé le départ de l’un de ses deux co-dirigeants, Patrice Courty. Ce dernier abandonne son mandat de directeur général et son rôle de gérant. Il gérait le fonds Moneta Long Short dont les encours s’établissaient à un peu plus de 400 millions d’euros sur les plus de 3...