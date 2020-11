Les gestions reviennent en force vers les actions

C'est la ruée vers les actions ! Jamais le Panel Allocation de L'Agefi n’avait opéré un revirement aussi rapide et prononcé. Les gestions consacrent désormais 50% de leur portefeuille aux actions, soit une hausse de 5 points en l’espace d’un mois. Un niveau qui n’avait pas été atteint depuis le printemps 2018. Un mouvement massif. Plus des deux tiers des panélistes se sont renforcés, et fortement, avec en tête CPR AM (+27 points à 55%), Allianz GI (+10 points à 60%), OFI AM (+10 points à 60%), Amundi (+8 points à 49%) et La Française AM (+8 points à 43%). Les autres gestions ont maintenu le statu quo et aucune n’a réduit son exposition aux actions, qui sont désormais surpondérées dans le Panel. En effet, «les fondamentaux et la dynamique du marché suggèrent une hausse à moyen terme des actifs risqués, note BNPP AM. Une reprise tirée par la vaccination et les mesures de relance en 2021 favorise l'exposition au risque, avec un penchant pour les actifs cycliques. Cela devrait également exercer une certaine pression à la hausse sur les rendements des obligations de base». En 2021, «les investisseurs pourront jouer le rebond en se concentrant sur les perspectives du second semestre. Le contexte technique est propice à la prise de risque sélectif, tant sur le crédit que les actions» ajoute Allianz GI, tout en invitant à la prudence sur le long terme en raison de l’augmentation du stock de dettes.

Cet arbitrage s’est fait au détriment des trois autres classes d’actifs. L’obligataire recule de trois points à 40%, son niveau de février dernier. Plus de la moitié des gestions ont réduit leur exposition, en particulier CPR AM (-15 points à 40%) et UBP (-12 points à 18%). Seulement trois panélistes (Crédit Mutuel AM, Fidelity et Russell) se sont légèrement renforcés de 1 ou 2 points.

Dans ce contexte, la part de cash dans les portefeuilles est tombée à 4% (-1 point), un plus bas qui n’avait pas été touché depuis septembre 2016. La moitié des panélistes a participé à ce mouvement, dont BFT IM (-10 points à 0%), OFI AM (-10 points à 0%), CPR AM (-8 points à 5%) et La Française AM (-8 points à 17%). En revanche, UBP semble anticiper des jours plus difficiles, en consacrant 26% de son portefeuille (+22 points) au monétaire.

Les actifs alternatifs suivent le même mouvement, en recul de 1 point à 7%. Toutefois, les évolutions sont moins marquées, avec neuf baisses pour trois hausses. Depuis le mois d’avril, le poids de ces actifs se maintient dans une fourchette de 6 à 7%.