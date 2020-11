BlackRock se développe dans la gestion de fortune

BlackRock a annoncé l’acquisition d’Aperio, une société californienne qui aide à bâtir des portefeuilles personnalisés pour les clients fortunés, gérant 36 milliards de dollars. Le montant de l’opération s’élève à 1,05 milliard de dollars. Les vendeurs sont Golden Gate Capital et les employés d’Aperio. Les separately managed accounts (SMA) sont au cœur de l’activité d’Aperio. Ce marché représente 1.700 milliards de dollars aux Etats-Unis pour le retail et la gestion de fortune. BlackRock s’adresse principalement aux clients fortunés et aux institutions servies par les banques privées et les conseillers financiers agréés (registered investment advisors). L'acquisition d'Aperio par BlackRock sera financée par les liquidités existantes et devrait être bouclée au premier trimestre 2021.