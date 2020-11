BlackRock se renforce dans la gestion de fortune

BlackRock a annoncé l’acquisition d’Aperio, une société californienne qui aide à bâtir des portefeuilles personnalisés pour les clients fortunés, gérant 36 milliards de dollars. Le montant de l’opération s’élève à 1,05 milliard de dollars. Les vendeurs sont Golden Gate Capital et les employés d’Aperio.

Les separately managed accounts (SMA) sont au cœur de l’activité d’Aperio. Ce marché représente 1.700 milliards de dollars aux Etats-Unis pour le retail et la gestion de fortune et connaît une croissance de 15 % par an. BlackRock note qu’Aperio s’est développé à un rythme de 20 % par an sur les 5 dernières années, soit plus vite que le marché. La société californienne s’adresse principalement aux clients fortunés et aux institutions servies par les banques privées et les conseillers financiers agréés (registered investment advisors).

BlackRock fournit déjà des SMA pour les intermédiaires spécialisés sur la gestion de fortune aux Etats-Unis. La société offre surtout des stratégies sur mesure et gérées activement dans l’obligataire, les actions et le multi-classes d’actifs.

Le rapprochement avec Aperio a donc pour objectif de doper les actifs de BlackRock dans les SMA d’environ 30 % à plus de 160 milliards de dollars. La transaction doit aussi élargir l'éventail des possibilités de personnalisation offertes aux gestionnaires de patrimoine par BlackRock, avec notamment des options ESG.

BlackRock prévoit d'exploiter Aperio sous une marque distincte. L’équipe acquise sera intégrée verticalement au sein de la division américaine de BlackRock Wealth Advisory. Aperio conservera ses processus d'investissement, de développement commercial, de service à la clientèle et d'ESG-ISR sous la direction de Ran Leshem et Liz Michaels, qui deviendront co-responsables de l'équipe Aperio dès leur arrivée chez BlackRock. L'actuel PDG d'Aperio, Patrick Geddes, conservera son rôle de stratège fiscal en chef d'Aperio et deviendra un conseiller principal de BlackRock, en se concentrant sur l'élargissement de la recherche et des outils de construction de portefeuille pour les investisseurs imposables dans toutes les catégories d'actifs.

L'acquisition d'Aperio par BlackRock sera financée par les liquidités existantes et devrait être bouclée au premier trimestre 2021.