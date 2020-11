La présidente de la BCE appelle à débloquer le plan de relance européen

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE) a appelé, jeudi devant la Commission économique (Econ) du Parlement européen (PE), à débloquer «sans délai» le plan de relance européen pour contrer les répercussions de la crise du covid-19. «La politique budgétaire a un rôle primordial à jouer pour soutenir la demande à court et moyen terme, renforcer la confiance et accroître le potentiel de croissance de nos économies», a ajouté Christine Lagarde, alors que la Hongrie et la Pologne refusent d'approuver le projet si l'accès aux fonds dépend du respect de l'Etat de droit. La présidente a répété que la BCE recalibrerait ses instruments dans les prochaines semaines après avoir réévalué les perspectives économiques au regard de la deuxième vague de coronavirus. Aux questions des parlementaires, elle a notamment rappelé qu'il est hors de question d’annuler la dette des Etats rachetée par la BCE car «c'est contraire aux traités», et que la BCE s'organise selon «une approche structurée» pour traiter le sujet urgent de son rôle dans le «verdissement» de l’économie.