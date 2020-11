C. de Romance et F. Galante : «Les restructurations de dettes immobilières ont déjà débuté»

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'Agefi : Outre son expertise en levée et structuration de fonds, First Growth RE accompagne les emprunteurs sur les restructurations, et les prêteurs également pour optimiser leurs portefeuilles de dettes («special servicing»). La crise et l’évolution des bureaux et commerces posent-elles déjà...