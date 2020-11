Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les prix à la consommation dans la zone euro ont baissé de -0,3% sur un an en octobre, comme en septembre et toujours principalement à cause de la chute des prix de l'énergie, a confirmé mercredi Eurostat. Le chiffre est identique à la première estimation publiée le 30 octobre. Les prix à la...