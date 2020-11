Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Reserve bank of Australia (RBA) a réduit, comme attendu, son principal taux directeur à 0,1% et lancé des achats de 100 milliards de dollars australiens (70 milliards de dollars) sur six mois sur les emprunts d’Etat d’une maturité de 5 à 10 ans. Elle a aussi abaissé son objectif de taux sur...