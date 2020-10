La perspective de nouvelles restrictions sanitaires fait déraper les marchés

Les principales Bourses européennes plongent mercredi matin dans la crainte des dégâts qu'infligeront à l'économie les mesures de restriction qui se profilent dans plusieurs pays pour contrer la deuxième vague de la pandémie de coronavirus.

A 10h45, le CAC 40 perd 2,78% à 4.599 points. Le rouge est également de mise ailleurs en Europe, avec une baisse de plus de 2% pour le FTSE 100 et de près de 3% pour le DAX 30.

Emmanuel Macron doit s’exprimer mercredi soir pour annoncer un possible reconfinement en France, un peu plus souple toutefois que celui du printemps. En Allemagne, le gouvernement d'Angela Merkel étudie également de nouvelles mesures de restriction afin de contenir la propagation du virus.

« Les poids lourds économiques que sont la France et l'Allemagne peinent à contenir le virus et il est donc difficile d'envisager autre chose que des difficultés pour ces deux économies, et pour l'ensemble de la zone euro, jusqu'en 2021 ou jusqu'à ce qu'un vaccin soit disponible », estime Stephen Innes, responsable de la stratégie pour les marchés mondiaux chez Axi.

« La situation sanitaire en Europe est complexe et, comme partout, difficile à gérer politiquement. Contrairement à la première vague du mois de mars, où le confinement formait la première ligne de défense en matière de santé publique, cette mesure fait désormais figure de dernier recours impopulaire », ajoute Lombard Odier dans une note.

Les opérateurs de marchés craignent également que la Banque centrale européenne, qui se réunit demain, soit prise de court par ces nouvelles restrictions sanitaires et n'interviennent pas avant son conseil du mois de décembre.

Les actions reculent ainsi fortement pour la troisième séance consécutive et creusent leurs pertes, pénalisées en outre par l'absence de plan de soutien budgétaire aux Etats-Unis et des sondages qui indiquent que l'avance de Joe Biden sur Donald Trump dans la course à la présidentielle du 3 novembre se réduit dans certains Etats jugés décisifs.

Sur le marché des changes, l'euro s'affaiblit face au dollar et au yen. Il perd 0,3% à 1,1763 dollar et 0,5% à 122,69 yens. « La spéculation monte en France sur un possible reconfinement national », note Jeffrey Halley, analyste de marché chez Oanda. Si de telles mesures sont mises en place, « il s'agira d'une très mauvaise nouvelle pour la reprise européenne et pour la France elle-même. Il est presque certain que l'euro subira des pressions », indique-t-il.